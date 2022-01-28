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Военные США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине - глава Пентагона

22:00 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне.

"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций", - сказал он.

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