0
0
59
НОВОСТИ

Цены на продукты за месяц выросли на 1,4% - Росстат

19:15 16.02.2022 Источник: Интерфакс

Цены производителей пищевых продуктов в РФ в январе по сравнению с декабрем прошлого года повысились на 1,4%, сообщает Росстат.

Рост цен ускорился. В декабре по сравнению с ноябрем цены выросли на 0,5%. В ноябре сравнению с октябрем рост составил 0,4%, в октябре по сравнению сентябрем - 1,7%, в сентябре по сравнению с августом - 1,4%, в августе по сравнению с июлем - 0,8%, а еще месяцем ранее - 0,2%.

По сравнению с январем прошлого года рост составил 14,8%.

Росстат также сообщил, что производители напитков в январе повысили цены на 3,2%. В годовом выражении цены увеличились на 6%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:35 16.02.2022
У НАТО не планов размещать наступательные системы в Украине - Столтенберг
0
0
19:25 16.02.2022
Новая боевая группа НАТО будет дислоцирована в Румынии
0
34
18:29 16.02.2022
В Подмосковье появятся еще более 60 «Макдоналдсов»
0
128
17:40 16.02.2022
В России замедляются темпы роста заболеваемости ковидом — Мурашко
0
188
17:12 16.02.2022
Запад ведет против России операцию в рамках гибридной войны — СБ РФ
0
231
17:00 16.02.2022
Госдума приняла закон об изъятии коррупционных денег чиновников
0
276
16:12 16.02.2022
Подполковник Дамиба принял присягу в качестве президента Буркина-Фасо
0
261
16:00 16.02.2022
Отставание России в развитии квантовых вычислений оценивается в 7-10 лет — исследование
0
326
15:42 16.02.2022
Участники тренинга Cyber Polygon обсудят цифровая устойчивость в эпоху облаков
0
280
15:32 16.02.2022
ЕС превращается в пространство, где можно силой лишать страны свободы — Минюст Польши
0
380

Возврат к списку