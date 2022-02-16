Цены на продукты за месяц выросли на 1,4% - Росстат
19:15 16.02.2022 Источник: Интерфакс
Рост цен ускорился. В декабре по сравнению с ноябрем цены выросли на 0,5%. В ноябре сравнению с октябрем рост составил 0,4%, в октябре по сравнению сентябрем - 1,7%, в сентябре по сравнению с августом - 1,4%, в августе по сравнению с июлем - 0,8%, а еще месяцем ранее - 0,2%.
По сравнению с январем прошлого года рост составил 14,8%.
Росстат также сообщил, что производители напитков в январе повысили цены на 3,2%. В годовом выражении цены увеличились на 6%.
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