Цены на продукты за месяц выросли на 1,4% - Росстат

19:15 Источник: Интерфакс

Цены производителей пищевых продуктов в РФ в январе по сравнению с декабрем прошлого года повысились на 1,4%, сообщает Росстат.

Рост цен ускорился. В декабре по сравнению с ноябрем цены выросли на 0,5%. В ноябре сравнению с октябрем рост составил 0,4%, в октябре по сравнению сентябрем - 1,7%, в сентябре по сравнению с августом - 1,4%, в августе по сравнению с июлем - 0,8%, а еще месяцем ранее - 0,2%.

По сравнению с январем прошлого года рост составил 14,8%.

Росстат также сообщил, что производители напитков в январе повысили цены на 3,2%. В годовом выражении цены увеличились на 6%.