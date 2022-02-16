НАТО не считает свои действия в Восточной Европе эскалацией напряжения

19:50 Источник: Интерфакс

Меры НАТО по укреплению своего "восточного фланга" - превентивные и не могут считаться эскалацией, говорится в опубликованном в среду заявлении альянса.

"Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности. В связи с этим мы, ради обеспечения защиты союзников, развертываем дополнительные силы на востоке НАТО. (...) Наши меры - превентивные, пропорциональные и не являются эскалацией", - отмечается в заявлении, опубликованном в первый день встречи министров обороны НАТО.

"Мы готовы и дальне укреплять нашу оборону и средства сдерживания, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", - подчеркивают в альянсе.