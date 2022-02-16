ОДКБ неоднократно обращалась к НАТО с инициативами о сотрудничестве - МИД РФ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно призывала НАТО к сотрудничеству, но эти предложения остались без ответа. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН.

«Хотели бы напомнить, что ОДКБ неоднократно обращалась к НАТО с инициативами о сотрудничестве. В свое время было предложено актуальное на тот момент взаимодействие по Афганистану. Два года назад министры иностранных дел государств — членов ОДКБ подписали открытое обращение к своим коллегам из стран НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества. Эти предложения остались без ответа», — сказал он.