Британия перебрасывает в Эстонию свои танки и бронемашины

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания направит до конца дня дополнительные единицы военной техники в Эстонию, включая танки и боевые бронемашины, а также вдвое увеличит численность своих войск в республике. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и оборудование на суше, море и в воздухе, чтобы укрепить европейскую оборону в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной», — говорится в заявлении главы британского Минобороны.