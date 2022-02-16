Зеленский: Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Владимир Зеленский заявил о небольшой ротации российских военных возле границы с Украиной, но утверждает, что отвода войск не видно.

«Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений. Мы видим небольшую ротацию российских войск, но отвода [подразделений] не видим», — сказал он в среду в прямом эфире телеканала «Украина-24», будучи в Мариуполе Донецкой области.