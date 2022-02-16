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НОВОСТИ

Европа хочет утвердить свой суверенитет в освоении космоса

21:15 16.02.2022 Источник: Интерфакс

Страны-члены Европейского космического агентства (ESA) планируют со временем отказаться от использования ракет-носителей других стран, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр.

"Сегодня мы хотим заявить о европейских амбициях. (...) Мы не хотим зависеть от других, других держав в вопросах использования космоса и разработки космических технологий. Мы хотим наши собственные ракеты-носители. Мы подчеркиваем нашу уверенность в Ariane-6, в нашем намерении сделать ее коммерчески успешной. Мы продолжим работать и над другими ракетами-носителями", - сказал ле Мэр в ходе "Космического саммита-2022".

"Речь идет о суверенитете, потому что нельзя покорить космос, не имея собственную ракету-носитель. Мы договорились с Испанией, Италией и Германией по этим инициативам", - отметил он.

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