Европа хочет утвердить свой суверенитет в освоении космоса
21:15 16.02.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня мы хотим заявить о европейских амбициях. (...) Мы не хотим зависеть от других, других держав в вопросах использования космоса и разработки космических технологий. Мы хотим наши собственные ракеты-носители. Мы подчеркиваем нашу уверенность в Ariane-6, в нашем намерении сделать ее коммерчески успешной. Мы продолжим работать и над другими ракетами-носителями", - сказал ле Мэр в ходе "Космического саммита-2022".
"Речь идет о суверенитете, потому что нельзя покорить космос, не имея собственную ракету-носитель. Мы договорились с Испанией, Италией и Германией по этим инициативам", - отметил он.
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