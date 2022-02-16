Украина обратилась в Собез ООН по поводу постановления Госдумы РФ признать ЛНР и ДНР
22:10 16.02.2022 Источник: Интерфакс
"Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в среду вечером.
Госдума на заседании в минувший вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.
НОВОСТИ
- 21:50 16.02.2022
- Псаки: Мы считаем, нападение возможно в любой момент
- 21:15 16.02.2022
- Европа хочет утвердить свой суверенитет в освоении космоса
- 21:00 16.02.2022
- Зеленский: Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений
- 20:40 16.02.2022
- Британия перебрасывает в Эстонию свои танки и бронемашины
- 20:10 16.02.2022
- ОДКБ неоднократно обращалась к НАТО с инициативами о сотрудничестве - МИД РФ
- 19:50 16.02.2022
- НАТО не считает свои действия в Восточной Европе эскалацией напряжения
- 19:35 16.02.2022
- У НАТО не планов размещать наступательные системы в Украине - Столтенберг
- 19:25 16.02.2022
- Новая боевая группа НАТО будет дислоцирована в Румынии
- 19:15 16.02.2022
- Цены на продукты за месяц выросли на 1,4% - Росстат
- 18:29 16.02.2022
- В Подмосковье появятся еще более 60 «Макдоналдсов»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать