Украина обратилась в Собез ООН по поводу постановления Госдумы РФ признать ЛНР и ДНР

22:10 Источник: Интерфакс

Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании самопровозглашенных республик Донбасса, призывает рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в среду вечером.

Госдума на заседании в минувший вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.