ФИФА и УЕФА отстранили сборные России от участия в матчах под эгидой организаций
21:20 28.02.2022
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России от соревнований под эгидой организаций до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Подобное решение принято в связи с ситуацией между Россией и Украиной. Мужская сборная России по футболу на данный момент не сможет принять участия в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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