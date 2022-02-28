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НОВОСТИ

ФИФА и УЕФА отстранили сборные России от участия в матчах под эгидой организаций

21:20 28.02.2022

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России от соревнований под эгидой организаций до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Подобное решение принято в связи с ситуацией между Россией и Украиной. Мужская сборная России по футболу на данный момент не сможет принять участия в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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