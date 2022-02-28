Байден не собирается пытаться установить бесполетную зону над Украиной — Псаки
22:00 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала Эм-эс-эн-би-си.
«Вот что всем важно знать относительно бесполетной зоны. Потребовалось бы, чтобы ее установили американские военные. Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты», — отметила она. «Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией. Это не то, чего хотел бы президент», — пояснила Псаки.
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