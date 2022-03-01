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Структуры ЕС, причастные к поставкам ВСУ оружия, будут ответственны за последствия — МИД РФ

22:40 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.

«Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», — отмечается в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля «решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным». «[Оно] знаменует конец евроинтеграции как „пацифистского“ проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», — говорится в документе.

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