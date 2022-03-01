ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента РФ Пескова
22:37 28.02.2022
Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации на Украине. Помимо пресс-секретаря президента, в черный список ЕС попали Токарев, Авен, Фридман, Прилепин Скабеева и др. В российском МИД заверили, что действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 22:58 28.02.2022
- США предписали 12 дипломатам России при ООН покинуть страну
- 22:40 28.02.2022
- Структуры ЕС, причастные к поставкам ВСУ оружия, будут ответственны за последствия — МИД РФ
- 22:00 28.02.2022
- Байден не собирается пытаться установить бесполетную зону над Украиной — Псаки
- 21:20 28.02.2022
- ФИФА и УЕФА отстранили сборные России от участия в матчах под эгидой организаций
- 20:40 28.02.2022
- Переговоры с РФ были тяжелыми, но без обязательных ультиматумов, сообщил офис Зеленского
- 20:30 28.02.2022
- Путин подписал указ о применении спецмер в экономике из-за санкций Запада
- 20:00 28.02.2022
- Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс — Мединский
- 19:47 28.02.2022
- Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады
- 19:40 28.02.2022
- МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях
- 19:20 28.02.2022
- Урегулирование на Украине возможно только с учетом интересов РФ - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать