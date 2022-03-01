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НОВОСТИ

ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента РФ Пескова

22:37 28.02.2022

Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации на Украине. Помимо пресс-секретаря президента, в черный список ЕС попали Токарев,  Авен, Фридман, Прилепин Скабеева и др. В российском МИД заверили, что действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.  Эхо Москвы

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