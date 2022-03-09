С 2014 года в ДНР и ЛНР убиты до 14 тыс. жителей - Путин
16:40 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Может быть, это жестко прозвучит — вот мне в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи», — заметил он.
А потом, продолжил Путин, люди начинают «травить этих животных, убивать их, расстреливать». Он оговорился, что в случае с бродячими собаками «это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься». «Послушайте, но люди в Донбассе — это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы! Более 500 детей убиты или искалечены», — констатировал Путин.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 17:47 09.03.2022
- Андрей Воробьев: Очень приятно, что так много жителей Подмосковья хотят помочь людям в трудной жизненной ситуации
- 17:40 09.03.2022
- Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
- 17:12 09.03.2022
- Взимание подоходного налога с процентов по вкладам в РФ будет временно отменено
- 17:00 09.03.2022
- Зеленский подписал закон о пожизненном заключении за госизмену на Украине
- 16:32 09.03.2022
- Налог на роскошь будут брать с авто дороже 10 млн рублей
- 16:12 09.03.2022
- ЕС согласовал санкции против 14 бизнесменов и 146 членов Совета Федерации
- 16:00 09.03.2022
- Запасов жизненно необходимых лекарств и сырья в РФ хватит на срок «до года» — Минпромторг
- 15:32 09.03.2022
- КС РФ вышел из Конференции европейских конституционных судов
- 15:12 09.03.2022
- Всему миру будет интересно узнать, чем занимались биолаборатории США на Украине — Песков
- 15:00 09.03.2022
- Зеленский пригрозил расправой украинским политикам, которые «ищут ниточки в России»
комментарии(0)