С 2014 года в ДНР и ЛНР убиты до 14 тыс. жителей - Путин

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик были убиты с 2014 года. Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин.



«Может быть, это жестко прозвучит — вот мне в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи», — заметил он.



А потом, продолжил Путин, люди начинают «травить этих животных, убивать их, расстреливать». Он оговорился, что в случае с бродячими собаками «это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься». «Послушайте, но люди в Донбассе — это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы! Более 500 детей убиты или искалечены», — констатировал Путин.



