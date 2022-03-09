0
0
1629
НОВОСТИ

С 2014 года в ДНР и ЛНР убиты до 14 тыс. жителей - Путин

16:40 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик были убиты с 2014 года. Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин.

«Может быть, это жестко прозвучит — вот мне в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи», — заметил он.

А потом, продолжил Путин, люди начинают «травить этих животных, убивать их, расстреливать». Он оговорился, что в случае с бродячими собаками «это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься». «Послушайте, но люди в Донбассе — это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы! Более 500 детей убиты или искалечены», — констатировал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

НОВОСТИ

17:47 09.03.2022
Андрей Воробьев: Очень приятно, что так много жителей Подмосковья хотят помочь людям в трудной жизненной ситуации
0
75
17:40 09.03.2022
Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
0
108
17:12 09.03.2022
Взимание подоходного налога с процентов по вкладам в РФ будет временно отменено
0
158
17:00 09.03.2022
Зеленский подписал закон о пожизненном заключении за госизмену на Украине
0
164
16:32 09.03.2022
Налог на роскошь будут брать с авто дороже 10 млн рублей
0
201
16:12 09.03.2022
ЕС согласовал санкции против 14 бизнесменов и 146 членов Совета Федерации
0
224
16:00 09.03.2022
Запасов жизненно необходимых лекарств и сырья в РФ хватит на срок «до года» — Минпромторг
0
215
15:32 09.03.2022
КС РФ вышел из Конференции европейских конституционных судов
0
246
15:12 09.03.2022
Всему миру будет интересно узнать, чем занимались биолаборатории США на Украине — Песков
0
303
15:00 09.03.2022
Зеленский пригрозил расправой украинским политикам, которые «ищут ниточки в России»
0
310

Возврат к списку