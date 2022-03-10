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Госдума согласилась на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина

17:12 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

«Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича», — отмечается в документе.

Проект постановления был внесен на рассмотрение палаты комиссией Госдумы по мандатным вопросам. Ранее члены комиссии рекомендовали палате дать согласие на представление генерального прокурора РФ Игоря Краснова о передаче в суд материалов уголовного дела в отношении Рашкина о незаконной охоте.

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