Собянин выделил 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса

17:32

Московские власти заявили, что выделяют дополнительно 7 млрд руб. на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с представителями крупных предприятий города. «Мы буквально вчера уже приняли решение о выделении дополнительно 7 млрд руб. на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Работаем вместе с правительством Российской Федерации. Как только они принимают свои решения, мы синхронно добавляем ресурсы города Москвы для того, чтобы создать синергию тем мерам, которые будут приниматься в целом государством», - сказал Собянин.

Кроме того, мэр сообщил, что принято решение о сохранении действующих арендных ставок на землю и имущество города, которым пользуется бизнес. «Помимо этого, приняли решение о неповышении арендных ставок на землю и имущество города, которым пользуется достаточно большое количество бизнеса. Обращаюсь к владельцам торговых сетей, магазинов, чтобы они также не повышали арендные ставки по отношению к предприятиям, которые у них находятся», - сказал Собянин.