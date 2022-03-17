Песков назвал слова Байдена о Путине недопустимыми

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина "военным преступником", являются недопустимой и непростительной риторикой. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", - сказал представитель Кремля.

Ранее в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сказал, что считает Путина "военным преступником". Почти ровно год назад, 17 марта 2021 года, американский лидер уже выступал с резким заявлением в адрес своего российского коллеги - он тогда утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина "убийцей".

Президент РФ, комментируя позднее высказывание Байдена про "убийцу", отмечал, что слышал таких обвинений десятки и привык за время своей работы к атакам с разных сторон. Он тогда пожелал президенту США здоровья, а также вспомнил, в частности, детскую поговорку о том, что "кто как обзывается, тот так и называется". Российсий лидер позже также рассказывал, что Байден после резкого заявления ему позвонил, они объяснились, и, по словам Путина, его эти объяснения устроили. Согласно фрагменту книги журналиста Боба Вудворда "Опасность" (Peril), во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося 13 апреля 2021 года, Байден заявил Путину, что слова об "убийце" не были чем-то преднамеренным.