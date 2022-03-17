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В России выявили 34 819 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 819, до 17 484 257. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,2%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 112 614, до 15 934 645. Днем ранее в штабе сообщали о 118 009 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 561, до 363 039. Днем ранее было выявлено 576 смертей.

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