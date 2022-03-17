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Великобритания размещает в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих

14:32 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания размещает в Польше систему ПВО Sky Sabre и дополнительно 100 военнослужащих. Об этом заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.

«Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства», — сказал он.

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