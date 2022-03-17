Великобритания размещает в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих
14:32 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания размещает в Польше систему ПВО Sky Sabre и дополнительно 100 военнослужащих. Об этом заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.
«Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства», — сказал он.
НОВОСТИ
- 15:12 17.03.2022
- МИД КНР высмеял публикацию «Бильд» о развернувшемся на полпути в Пекин самолете Лаврова
- 15:00 17.03.2022
- Включение в список недружественных стран не означает для них «ничего хорошего» — МИД РФ
- 14:57 17.03.2022
- СберЗвук бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит СберПрайм
- 14:48 17.03.2022
- Сбер и Агентство по страхованию вкладов будут сотрудничать в сфере реализации активов
- 14:12 17.03.2022
- Индия меняет стратегию внешней торговли, чтобы сохранить экспорт в РФ — министр
- 14:00 17.03.2022
- РФ выплатила купоны по евробондам в валюте, проблем не возникло — кабмин
- 13:37 17.03.2022
- Представители Украины не намерены возвращать пленных матерям российских солдат
- 13:32 17.03.2022
- МО РФ сообщило о создании блокпостов ВДВ на дорогах в Киевской области
- 13:20 17.03.2022
- РФ не может принять во внимание решение Международного суда ООН по Украине — Песков
- 13:05 17.03.2022
- Профицит бюджета РФ за январь — февраль составил 412,6 млрд руб. — Минфин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать