Муфтии объявили шахидами погибших в Украине российских солдат-мусульман - СМИ

16:00

Лидеры мусульманских религиозных организаций России на совещании во Владикавказе обсудили ситуацию на Украине и выпустили совместное заявление.

Они поддержали военную спецоперацию и постановили всех погибших там мусульман-россиян считать шахидами.

«Мы провозглашаем, что все мусульмане, кто с верой в Аллаха был убит, исполняя свой долг по защите своей Родины – Российской Федерации, своих сограждан, являются шахидами», - говорится в заявлении. stav.aif.ru