Муфтии объявили шахидами погибших в Украине российских солдат-мусульман - СМИ
16:00 17.03.2022
Лидеры мусульманских религиозных организаций России на совещании во Владикавказе обсудили ситуацию на Украине и выпустили совместное заявление.
Они поддержали военную спецоперацию и постановили всех погибших там мусульман-россиян считать шахидами.
«Мы провозглашаем, что все мусульмане, кто с верой в Аллаха был убит, исполняя свой долг по защите своей Родины – Российской Федерации, своих сограждан, являются шахидами», - говорится в заявлении. stav.aif.ru
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