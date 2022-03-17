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НОВОСТИ

Муфтии объявили шахидами погибших в Украине российских солдат-мусульман - СМИ

16:00 17.03.2022

Лидеры мусульманских религиозных организаций России на совещании во Владикавказе обсудили ситуацию на Украине и выпустили совместное заявление.

Они поддержали военную спецоперацию и постановили всех погибших там мусульман-россиян считать шахидами.

«Мы провозглашаем, что все мусульмане, кто с верой в Аллаха был убит, исполняя свой долг по защите своей Родины – Российской Федерации, своих сограждан, являются шахидами», - говорится в заявлении. stav.aif.ru

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