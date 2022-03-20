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В рамках санкций США планируют отключить РФ от спутниковой системы GPS - Рогозин

15:40 19.03.2022 Источник: Интерфакс

США рассматривают вопрос об отключении России в рамках санкций от спутниковой системы навигации GPS, сообщил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS-навигации? Знаете об этом? Не знаете. А я могу сказать, что рассматривается такой вопрос", - сказал Рогозин журналистам в Самаре в субботу.

Рогозин сказал, что у России есть своя спутниковая система навигации - "ГЛОНАСС".

"Второй вопрос к вам - стоит ли по этому поводу напрягаться", - сказал Рогозин о возможности отключения России от GPS.

"Отвечаю - не стоит по этому поводу напрягаться, потому что в каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть "ГЛОНАСС". Отключив GPS, "ГЛОНАСС" будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому всё хорошо", - сказал глава "Роскосмоса".

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