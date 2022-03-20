В рамках санкций США планируют отключить РФ от спутниковой системы GPS - Рогозин
15:40 19.03.2022 Источник: Интерфакс
"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS-навигации? Знаете об этом? Не знаете. А я могу сказать, что рассматривается такой вопрос", - сказал Рогозин журналистам в Самаре в субботу.
Рогозин сказал, что у России есть своя спутниковая система навигации - "ГЛОНАСС".
"Второй вопрос к вам - стоит ли по этому поводу напрягаться", - сказал Рогозин о возможности отключения России от GPS.
"Отвечаю - не стоит по этому поводу напрягаться, потому что в каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть "ГЛОНАСС". Отключив GPS, "ГЛОНАСС" будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому всё хорошо", - сказал глава "Роскосмоса".
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