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Китай выступает за диалог США И НАТО с РФ по ситуации на Украине

20:10 19.03.2022 Источник: Интерфакс

Власти Китая выступают за то, чтобы США и НАТО вели диалог с Россией как по ситуации на Украине, так в целом по теме безопасности, заявил в субботу замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

"США и НАТО следует наладить диалог с Россией, чтобы обсудить суть украинского кризиса. Также это нужно, чтобы устранить опасения по теме безопасности как России, так и Украины", - цитирует дипломата Associated Press.

Рассуждая о роли НАТО после "холодной войны", замглавы МИД Китая отметил, что "вместо того, чтобы прекратить существование, НАТО продолжала усиление, расширение". "Альянс принимал участие в конфликтах в таких странах, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан", - подчеркнул министр.

"Несложно спрогнозировать последствия движения в таком направлении. Кризис на Украине - это предупреждение как раз об этом", -добавил он.

Говоря о расширении НАТО и о влиянии этого на безопасность России, китайский дипломат подчеркнул, что "загонять в угол большую страну, в особенности - ядерную державу, может привести к ужасным последствиям".

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