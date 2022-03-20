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НОВОСТИ

Западным лидерам не известны детали переговоров Киева и Москвы - СМИ

20:20 19.03.2022 Источник: Интерфакс

Руководители западных стран не имеют четкой информации из Киева, о чем именно ведут переговоры представители Украины с РФ, пишет в субботу The Washington Post со ссылкой на неназванных американских и европейских официальных лиц.

"Западные лидеры не знают, какие конкретные меры любого соглашения о мирном урегулировании могут обсуждаться украинскими лидерами с Москвой", - отмечает издание.

По его информации, на Западе видят как оптимистичные сигналы Киева о ходе переговоров, так и пессимистичные.

"Противоречивые сигналы от Зеленского по поводу того, насколько он близок к соглашению, лишь добавляют беспокойства по поводу хода переговорного процесса", - говорится в статье.

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