Западным лидерам не известны детали переговоров Киева и Москвы - СМИ
20:20 19.03.2022 Источник: Интерфакс
"Западные лидеры не знают, какие конкретные меры любого соглашения о мирном урегулировании могут обсуждаться украинскими лидерами с Москвой", - отмечает издание.
По его информации, на Западе видят как оптимистичные сигналы Киева о ходе переговоров, так и пессимистичные.
"Противоречивые сигналы от Зеленского по поводу того, насколько он близок к соглашению, лишь добавляют беспокойства по поводу хода переговорного процесса", - говорится в статье.
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