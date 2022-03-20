Заменить РФ как поставщика газа в Европу не так просто - глава OMV
20:30 19.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штерн рассказал, что военная операция России на Украине стала полнейшей неожиданностью для австрийского нефтегазового концерна, который финансирует российскую сторону покупкой газа. «Мы находимся в сложном положении. 80% газовых поставок в Австрию поступает из России. Мы почти 50 лет получали выгоду из этого, потому что это самый дешевый газ, — рассказал Штерн. — Мы недооценили риск, который проявился с Россией».
«Реальность такова, что объемы газа, которые сейчас поступают в Европу из России, сегодня заменить не так просто. Чтобы заменить газовый импорт в Европе, необходимы массивные инвестиции», — сказал Штерн в интервью австрийской радиостанции «О-1», говоря на тему стремления Евросоюза диверсифицировать газовые поставки из-за военной операции РФ на Украине.
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