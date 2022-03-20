Заменить РФ как поставщика газа в Европу не так просто - глава OMV

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны в качестве ответных действий на военную операцию РФ на Украине в настоящее время не могут быстро заменить Россию на другого поставщика газа. Об этом сообщил в субботу глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.



Штерн рассказал, что военная операция России на Украине стала полнейшей неожиданностью для австрийского нефтегазового концерна, который финансирует российскую сторону покупкой газа. «Мы находимся в сложном положении. 80% газовых поставок в Австрию поступает из России. Мы почти 50 лет получали выгоду из этого, потому что это самый дешевый газ, — рассказал Штерн. — Мы недооценили риск, который проявился с Россией».



«Реальность такова, что объемы газа, которые сейчас поступают в Европу из России, сегодня заменить не так просто. Чтобы заменить газовый импорт в Европе, необходимы массивные инвестиции», — сказал Штерн в интервью австрийской радиостанции «О-1», говоря на тему стремления Евросоюза диверсифицировать газовые поставки из-за военной операции РФ на Украине.



