Депутат Мосгордумы Олег Артемьев стал первым в истории работающим в космосе парламентарием
12:51 23.03.2022
Избранный депутатом Мосгордумы в 2019 году космонавт Олег Артемьев принял участие в заседании столичного парламента с борта Международной космической станции. 18 марта парламентарий прибыл на станцию с космонавтами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым в составе экипажа корабля «С. П. Королев».
По словам Артемьева, никогда ранее депутаты не участвовали в заседаниях из космоса. «Мы сегодня создаем уникальнейший прецедент, такого еще в истории не было ни в одном парламенте планеты, даже в близлежащих просторах галактики, - заявил Артемьев. - Мы вправе гордиться историческими достижениями нашей страны в космосе, и сегодня к ним добавляется еще одно. Мы вправе гордиться тем, что наша Московская городская дума вновь подтверждает свое лидерство в цифровизации».
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