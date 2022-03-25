Депутат Мосгордумы Олег Артемьев стал первым в истории работающим в космосе парламентарием

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Избранный депутатом Мосгордумы в 2019 году космонавт Олег Артемьев принял участие в заседании столичного парламента с борта Международной космической станции. 18 марта парламентарий прибыл на станцию с космонавтами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым в составе экипажа корабля «С. П. Королев».

По словам Артемьева, никогда ранее депутаты не участвовали в заседаниях из космоса. «Мы сегодня создаем уникальнейший прецедент, такого еще в истории не было ни в одном парламенте планеты, даже в близлежащих просторах галактики, - заявил Артемьев. - Мы вправе гордиться историческими достижениями нашей страны в космосе, и сегодня к ним добавляется еще одно. Мы вправе гордиться тем, что наша Московская городская дума вновь подтверждает свое лидерство в цифровизации».