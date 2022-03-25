Цена на дизель в ЕС превысила стоимость бензина из-за сокращения поставок из РФ — Bloomberg

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительное сокращение поставок дизельного топлива из России на фоне событий на Украине привело к резкому повышению цен на данный вид топлива в большинстве стран Западной Европы. Теперь, как в среду сообщило агентство Блумберг, стоимость дизеля выше, чем бензина.

В частности, 14 марта средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в Германии составляла 2,312 евро за литр, что на 5,3 евроцента выше, чем средняя цена за литр бензина марки Euro super-95. Таким образом, впервые за последние 15 лет, стоимость дизельного топлива превысила стоимость бензина.

Во Франции, как пишет Блумберг, наблюдается аналогичная ситуация. Так, автовладельцы вынуждены платить за дизельное топливо больше, чем за бензин. Подобное происходило только один раз за последнее десятилетие: в конце 2018 года.

Большинство государств Европейского союза, по информации агентства, находятся в схожих условиях — дизельное топливо стоит дороже бензина в 17 из 27 стран сообщества. При этом уточняется, что еще 28 февраля цены на дизель на автозаправочных станциях были выше, чем на бензин только в девяти странах ЕС. Самое высокое подорожание дизельного топлива при конвертации в евро было отмечено в Швеции, Бельгии и Польше. Цена на дизельное топливо по-прежнему ниже цены на бензин в таких странах, как Дания и Нидерланды.