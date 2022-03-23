В ОДКБ не поднимался вопрос задействования сил ее стран в спецоперации на Украине — Песков
15:00 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос задействования сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в специальной военной операции России на Украине не поднимался на площадке этой организации. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли по линии ОДКБ войска других стран быть задействованы в этой спецоперации.
«Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ», — сказал представитель Кремля.
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