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НОВОСТИ

Второе дыхание: подмосковная Федоскинская фабрика продолжит работать и создавать уникальные изделия

17:07 30.03.2022

Старейшую фабрику Подмосковья приобрел инвестор в целях возрождения традиционного производства.

Министерством имущественных отношений Московской области в рамках программы приватизации областного имущества на аукционе реализована Федоскинская фабрика. Акции предприятия были выставлены при начальной цене порядка 120 млн руб. В состав лота входило 8 объектов, включая здание главного и производственного корпусов.

Победитель аукциона приобрел пакет акций за начальную цену. Договор купли-продажи будет заключен в ближайшее время.

Решение о реорганизации в акционерное общество и реализации фабрики на торгах было принято в целях возрождения традиционного производства. В течение нескольких лет Минмособлимущество искало потенциальных инвесторов, которые готовы были взяться за эту работу.

«Федоскинская фабрика имеет богатейшую историю. Ей более 225 лет. Это поистине уникальное предприятие, где творят настоящие таланты, большая часть которых потомственные художники, создающие необычные изделия народного художественного промысла: шкатулки, ларцы, миниатюры, панно, броши и т.д. Это кладезь нашего Подмосковья. Убеждена, что в скором будущем фабрика обретет новый импульс благодаря вложению со стороны инвестора и продолжит радовать жителей и гостей Московской области своей превосходной продукцией», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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