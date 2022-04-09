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ВС ФРГ вряд ли смогут поставить Украине еще оружие из своих запасов — глава Минобороны

11:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие их своего резерва. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью, которое опубликовано в субботу в газете «Аугсбургер альгемайне».

«Нужно честно сказать, что мы достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера», — сказала она. По ее словам, ВС Германии «сами должны быть в состоянии обеспечивать свою безопасность».

Это не мешает Украине на выделенные Евросоюзом деньги закупать новое оружие напрямую у германских оборонных концернов.

26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки оружия на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанковых вооружений и 500 ракет Stinger («Стингер»). Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине. 3 марта агентство ДПА сообщило, что власти ФРГ планируют предоставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела».

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