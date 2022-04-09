СБУ планирует снять очередное постановочное видео с массовой гибелью мирных жителей — МО

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

СБУ планирует снять постановочное видео убийства военных РФ, якобы прибывших в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России». Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и „уничтожением“ якобы „российской разведывательной группы“, прибывшей в Ирпень „для убийства свидетелей военных преступлений России“, — сказал Конашенков.

По его словам, «при этом в качестве „бесспорных доказательств“ в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих». «Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ», — добавил генерал.