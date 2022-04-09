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НОВОСТИ

В Москве выявили 801 случай заражения коронавирусом за сутки

13:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 801 против 855 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 747 689 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 17 против 19 днем ранее, до 42 873.

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