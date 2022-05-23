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Слово «Бог» в рамках новых правил орфографии будут писать с заглавной буквы — Кравцов

12:32 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Написание слова «Бог» в рамках предлагаемых новых правил русской орфографии предлагается закрепить с заглавной буквы. Об этом в понедельник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на открытии XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в Государственном Кремлевском дворце.

«Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово „Бог“ необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал Кравцов.

По его словам, новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

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