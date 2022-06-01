Акция «Доброе дело» продолжается: в День защиты детей из Подмосковья на Донбасс привезли мороженое для ребят

18:23

Фото пресс-службы губернатора Московской области

В акции «Доброе дело», поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, по-прежнему участвуют как дети, так и взрослые. С недавних пор к ней подключились и предприниматели. В международный День защиты детей в Новоазовский и Тельмановский районы ДНР приехала фура с мороженым подмосковной компании «Чистая линия». Загружать сладкий подарок перед его отправкой помогали ребята из подмосковных школ.

«Наши школьники придумали акцию, которая объединила всех, кто сопереживает жителям Донбасса и хочет помочь. Благодаря «Доброму делу» мы уже отправили большое количество фур с гуманитарной помощью: продукты, книги, канцтовары, медикаменты, детские игрушки и рисунки. Каждый вносит лепту, как может, и делает это от сердца, – сказал Андрей Воробьёв. – Сегодня День защиты детей и, конечно, важно подумать о ребятах, которым эта защита, поддержка сейчас нужна больше всего. Спасибо нашим партнерам, предпринимателям за то, что откликнулись и смогли подарить детям Донбасса внимание, заботу и радость. Мороженое – это символ лета, и пусть этим летом у ребят на Донбассе будет как можно меньше забот и тревог».

Детям привезли более 19 тыс. порций мороженого «Российское». Раздавали угощение волонтеры из Подмосковья. Ребята благодарили за сладкий подарок и отмечали, что мороженое очень вкусное. Также эскимо доставили раненым военным, которые сейчас проходят лечение в госпиталях Донбасса.

«Мы знали об акции «Доброе дело» и решили к 1 июня присоединиться со своей инициативой – направить подарки детям Донбасса. Весь коллектив с большим воодушевлением воспринял эту новость, потому что мы хотим быть рядом с ребятами, которым сейчас тяжело, поддержать их как можем. Подмосковные школьники тоже не остались в стороне, они приехали к нам на фабрику и помогали клеить на коробки с мороженым стикеры «детям Донбасса от детей Подмосковья». Мы очень надеемся, что доброта и энергетика рук этих замечательных детей и вкусное мороженое принесут радость ребятишкам Донбасса в сегодняшний праздничный День защиты детей», – сказал вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Сегодня «Чистая линия» – один из крупнейших производителей мороженого в стране. Компания занимает лидирующие позиции по объему продаж в Московском регионе и России. В настоящее время ассортимент бренда включает более 100 видов мороженого, а также линейку молочной продукции.

«День защиты детей напоминает нам о таких важных и фундаментальных вещах, как забота о малышах, их здоровье и благополучии. Ни на один день мы не останавливаем нашу работу по сбору гуманитарной помощи – продуктов, одежды и вещей первой необходимости. Но не менее важно в такое сложное время поддержать детей морально, например, привезти мороженое, подарить им улыбку и уверенность, что все будет хорошо, что они не одни. Мы всегда на связи, дети Подмосковья передают регулярно детям Донбасса игрушки, канцтовары, свои рисунки и трогательные письма», – поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Накануне в Волновахском районе ДНР местным жителям раздали продуктовые наборы, детское питание, игрушки, канцелярию, собранные в рамках акции «Доброе дело».

Всего из Подмосковья на Донбасс отправлено 780 т гуманитарной помощи, в том числе 460 т, собранных в рамках акции «Доброе дело», стартовавшей в Московской области 12 апреля этого года.

Товары первой необходимости, игрушки и рисунки для жителей ЛДНР и освобожденных территорий дети приносят прямо в свои учебные заведения – 1,2 тыс. школ Подмосковья.

Всю собранную гуманитарную помощь привозят на распределительный склад в Домодедово, оттуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области товары отправляют в ЛДНР и освобожденные территории. Фуры «Доброе дело» уже побывали в городах Донецк, Ясиноватая, Волноваха, поселках Чкаловский и Первомайский.

Ранее в Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи, а также Республиканскую базу специального медицинского снабжения в ДНР были доставлены медикаменты. Оттуда их по мере необходимости передают в местные учреждения здравоохранения.

Также благодаря компании «БИОЭН» на Донбасс была отправлена автоцистерна на 25 тыс. литров и передана на баланс МЧС ДНР, чтобы доставлять питьевую воду во все районы Донецкой Народной Республики.

Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru. На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.