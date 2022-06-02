Путин подтвердил планы продлить дорогу М-12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подтвердил планы продлить дорогу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

«Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа, каковы дальнейшие, перспективные планы — имею в виду выход на сибирские регионы», — сказал он в четверг на совещании по развитию дорожного строительства.