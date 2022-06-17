«Роснефть» на полях ПМЭФ заключила ряд соглашений по внедрению новых технологий, инноваций, а также в сфере охраны труда и промбезопасности

19:40

«Роснефть» на XXV Петербургском международном экономическом форуме заключила целый ряд договоров в таких важных областях, как внедрение новых технологий, инноваций, а также в сфере охраны труда и промышленой безопасности.

Так, «Роснефть» и Министерство энергетики РФ подписали соглашение, в рамках которого намерены взаимодействовать, укрепляя стабильность топливно-энергетического рынка, развивая торгово-экономические отношения, для привлечения инвестиций и выполнения проектов в сфере ТЭК. Реализация соглашения позволит расширить области взаимодействия «Роснефти» с Минэнерго. Документ предусматривает выполнение совместных инициатив по вопросам снижения рисков и повышения эффективности торговой и внешнеэкономической деятельности.

Ещё одно соглашение было подписано с Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ о сотрудничестве в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Договоренностями подразумевается сотрудничество «Роснефти» и Роспатента в деле экспертной поддержки, а также обмена опытом по вопросам охраны и регистрации результатов интеллектуальной деятельности. Участники соглашения планируют обмениваться информацией по правовым, а также налогово-правовым вопросам, связанным с созданием объектов интеллектуальной собственности и внедрением новых технологий.

Кроме того, подписано соглашение с Ростехнадзором о взаимодействии в части научно-технического сопровождения проектов, развития научно-методической поддержки, организации совместных научно-практических конференций, семинаров и форумов.Стороны намерены разработать детальный план мероприятий, направленный на повышение уровня промышленной безопасности на производственных объектах «Роснефти».

Также, на полях форума «Роснефть» и Республика Башкортостан договорились, что продолжат совместные программы по развитию региона. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Отметим, что прежнее Соглашение действовало с 2017 года и предусматривало взаимодействие сторон в области развития социальной инфраструктуры Республики, реализацию спортивных и культурных проектов. Всего в рамках Соглашения было выполнено более 220 значимых социальных проектов в 49 районах и городах республики.