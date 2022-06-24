Песков назвал абсурдом выводы в резолюции ПАСЕ о вине РФ в катастрофе малайзийского Boeing

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судейской ветви власти, в этом абсурдность изложенных выводов в резолюции ПАСЕ по катастрофе с малайзийским Boeing (рейс МН17) в 2014 году с обвинениями в адрес РФ. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по соответствующей резолюции.

«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», — сказал представитель Кремля.