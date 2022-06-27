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НОВОСТИ

Самозанятым предлагают предоставить налоговый вычет при покупке жилья

10:32 27.06.2022 Источник: Известия

Самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа сенаторов и депутатов. Авторы объясняют: сегодня такое право есть у тех предпринимателей, которые имеют налогооблагаемый доход по ставке 13%.


Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать «в белую».

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