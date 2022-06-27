Самозанятым предлагают предоставить налоговый вычет при покупке жилья
10:32 27.06.2022 Источник: Известия
Самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа сенаторов и депутатов. Авторы объясняют: сегодня такое право есть у тех предпринимателей, которые имеют налогооблагаемый доход по ставке 13%.
Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать «в белую».
НОВОСТИ
- 11:32 27.06.2022
- Только 19% американцев считают, что дела в США сейчас в целом идут хорошо — опрос
- 11:20 27.06.2022
- Изюмская епархия в Харьковской области отказалась быть независимой от РПЦ
- 11:05 27.06.2022
- За выезд из РФ гражданину с допуском к гостайне грозит до 7 лет лишения свободы — поправка
- 11:00 27.06.2022
- Поставки российского газа в Европу сейчас вдвое меньше, чем в прошлом году — еврокомиссар
- 10:20 27.06.2022
- Молдавия может лишиться территорий из-за навязываемой Западом конфронтации с РФ — Додон
- 10:05 27.06.2022
- Парламент ДНР допускает отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками
- 10:00 27.06.2022
- Япония введет дополнительные санкции против 160 физических и юридических лиц из РФ — ТВ
- 09:32 27.06.2022
- США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности — CNN
- 09:20 27.06.2022
- ВС Украины ликвидируют иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке — источник
- 09:05 27.06.2022
- Глава ЕК выступила против бойкота осеннего саммита G20 в случае участия в нем Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать