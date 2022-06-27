Самозанятым предлагают предоставить налоговый вычет при покупке жилья

10:32 Источник: Известия

Самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа сенаторов и депутатов. Авторы объясняют: сегодня такое право есть у тех предпринимателей, которые имеют налогооблагаемый доход по ставке 13%.







Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать «в белую».