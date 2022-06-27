Санкции против РФ будут легитимны лишь при введении в рамках ООН — администрация Эрдогана

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции против России из-за ситуации на Украине будут легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью итальянской газете «Мессаджеро», которое распространила в понедельник администрация президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Вы знаете, Турция также подвергалась некоторым санкциям под ложными предлогами и по политическим мотивам. Даже сегодня против нашей оборонной промышленности введены западные санкции из политических соображений. По этой причине мы считаем, что санкции будут значимыми и легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой Организации Объединенных Наций», — ответил Алтун на вопрос, «являются ли санкции хорошим способом остановить президента России Владимира Путина».