0
0
101
НОВОСТИ

Санкции против РФ будут легитимны лишь при введении в рамках ООН — администрация Эрдогана

14:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции против России из-за ситуации на Украине будут легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью итальянской газете «Мессаджеро», которое распространила в понедельник администрация президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Вы знаете, Турция также подвергалась некоторым санкциям под ложными предлогами и по политическим мотивам. Даже сегодня против нашей оборонной промышленности введены западные санкции из политических соображений. По этой причине мы считаем, что санкции будут значимыми и легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой Организации Объединенных Наций», — ответил Алтун на вопрос, «являются ли санкции хорошим способом остановить президента России Владимира Путина».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:40 27.06.2022
Андрей Воробьев объявил о приеме заявок на субсидию для бизнеса по франшизе
0
51
14:32 27.06.2022
Шольц высказался за «жесткие, но необходимые решения» G7 ради Украины
0
81
14:12 27.06.2022
Любые попытки использовать замороженные резервы РФ означают прямое их воровство — Песков
0
121
13:32 27.06.2022
В Европе и Азии цены на уголь достигли рекордных уровней — Bloomberg
0
174
13:20 27.06.2022
Польша направит в МИД РФ ноту из-за снятия польского флага на мемориале в Катыни
0
178
13:05 27.06.2022
В России за сутки выявили 2 683 случая заражения коронавирусом
0
178
13:00 27.06.2022
Утверждения о дефолте РФ неправомерны, платеж в валюте был совершен еще в мае — Песков
0
237
12:32 27.06.2022
Джонсон назвал «очень тяжелой» ситуацию для ВСУ на юго-востоке Украины
0
304
12:10 27.06.2022
Белый дом объявил о введении новых санкций в отношении России
0
325
12:05 27.06.2022
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным жестко контролировать процесс импортозамещения
0
269

Возврат к списку