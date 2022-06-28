Прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% — Bild

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% и потере 5,6 млн рабочих мест по всей стране. Об этом сообщила во вторник газета «Бильд» со ссылкой на исследование Объединения баварской экономики.

«Зависимость германской экономики от российского газа недооценивалась», — констатировал Михаэль Бёмер, представитель фирмы Prognos AG («Прогноз»), которая подготовила исследование для объединения. В нем эксперты исходили из того, что поставки прекратятся с 1 июля. Прежде всего остановка затронула бы стекольную, сталелитейную и пищевую промышленность, которые бы потеряли в общей сложности около 49 млрд евро.