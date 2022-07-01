Андрей Воробьев: В ближайшие 5 лет в Подмосковье построят 34 новых спортивных объекта

13:15

Фото пресс-службы губернатора и

правительства Московской области



Губернатор Московской областирассказал, что в рамках исполнения поручения президента РФпо развитию массового спорта в регионе строится большое количество спортивных сооружений - как за счет федерального и регионального бюджетов, так и с привлечением инвесторов.

«Цели массового спорта, о которых говорит президент - это качество жизни людей, здоровье, эмоциональный настрой, воспитание молодого поколения через спорт. И наша задача - чтобы максимальное количество людей регулярно им занималось, но не только ради медалей, чемпионства, а просто ради удовольствия. Поэтому мы в Подмосковье постоянно проводим различные забеги, марафоны, спортивные школьные лиги, у нас во дворах с легендами хоккея или футбола может сыграть любой мальчишка. Мы уже открыли 313 школьных стадионов, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов - спорт должен быть доступным - рядом с домом, по адекватной цене или вовсе бесплатным, – сказал Андрей Воробьёв. – В ближайшие 5 лет (с 2022-го по 2026-ой) в Подмосковье введем 34 новых спортивных объекта – 16 стадионов, 7 ФОКов с залом, 5 комплексов с катками, 3 бассейна, 2 манежа и футбольное поле с трибунами. Также ведем большую работу по капитальному ремонту объектов».

О перспективах развития спортивной инфраструктуры Подмосковья, а также об уже имеющейся базе для развития профессионального и массового спорта на заключительном заседании весенней сессии Московской областной Думы рассказал министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.

«На сегодняшний день в Московской области расположены 11 973 спортивных сооружения. В 2021 году введены 9 объектов капитального строительства и 5 плоскостных площадок, на 2 объектах проведён капитальный ремонт», – рассказал Дмитрий Абаренов.

До конца 2024 года планируется ввод в эксплуатацию 15 спортивных объектов: 10 из них за счет средств консолидированного бюджета Московской области, 4 – с привлечением федеральных средств и 1 в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. На сегодняшний день 6 комплексов находятся в стадии проектирования, а на 9 площадках уже ведутся работы по строительству или реконструкции – это стадионы в Щелково, Балашихе и Серпухове, ФОКи с универсальным залом в Мытищах и Можайске, ФОК с катком в Орехово-Зуево, футбольный манеж в Домодедово, бассейн в Химках и футбольное поле с трибунами в Мытищах.

«Большое внимание мы уделяем инвестиционным проектам. Шесть соглашений и инвестиционный договор были подписаны в период с 2018 по 2022 год на сумму более 6 млрд. рублей с последующим созданием 590 рабочих мест. Объекты находятся на разной стадии реализации. Отмечу, что сейчас значительно вырос спрос на инвестиционное строительство. На сегодняшний день в проработке находятся 9 заявок от инвесторов. В первую очередь мы говорим о строительстве ледовых дворцов, теннисных кортов, универсальных залов и бассейнов», – добавил Дмитрий Абаренов.

В Московской области реализуется ряд инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры. Так, в третьем квартале текущего года введут в эксплуатацию новый ФОК с залами и бассейном в Мытищах, а в 2024 году там же планируется открытие ФОКа с ледовой ареной и универсальным спортивным залом. В 2026 году в Балашихе введут ФОК с бассейном.

Отдельное внимание в регионе уделяется обновлению уже существующего фонда спортивных объектов.

«В настоящее время проходит капитальный ремонт бассейна в Черноголовке, завершить который планируем до конца текущего года, и оздоровительного комплекса в Наро-Фоминске, срок ввода – 2023 год», – отметил министр спорта.

Важной частью обновления инфраструктуры является и устройство плоскостных спортивных сооружений. На 2022 год запланированы 20 объектов, среди которых мини-стадионы, хоккейные площадки, площадки комплекса ГТО, воркаут, легкоатлетическая дорожка, а также многофункциональные и «умные» спортивные площадки.