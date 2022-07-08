На экс-премьера Японии Абэ совершено нападение, у него остановилось сердце

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в пятницу во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. По поступающим сообщениям, были слышны по меньшей мере два выстрела, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ находится «в состоянии остановки сердца и легких», но его смерть не подтверждена. Об этом в пятницу сообщил корр. ТАСС представитель пожарного управления префектуры Нара, где на политика было совершено нападение.

«Да, находится в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена», — отметили в управлении, выполняющем функции МЧС. «На телефон экстренной помощи 119 поступил звонок о том, что были произведены выстрелы», — добавил он, говоря о том, в каком состоянии политик был доставлен в больницу.