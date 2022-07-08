Страны G7 не пришли на официальный прием в Индонезии, так они понимают этикет — Лавров

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны G7 проигнорировали приветственный прием в первый день совещания глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20) в Индонезии, так они понимают правила вежливости и этикета. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в СМИД G20.

«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7 — прим. ТАСС) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», — сказал министр.