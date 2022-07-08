За пост премьер-министра Британии будет бороться экс глава Минфина

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак, покинувший должность во вторник из-за конфликта с премьер-министром Борисом Джонсоном, объявил, что будет бороться за пост главы правительства.



«Я выдвигаю свою кандидатуру на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра. Давайте восстановим доверие [к партии], оздоровим экономику и объединим страну», — написал он в пятницу на своей странице в «Твиттере».



