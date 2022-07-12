0
0
98
НОВОСТИ

Рост продаж умных устройств от Сбера в первом полугодии составил 40%

16:10 12.07.2022

По итогам первого полугодия 2022 года количество проданных устройств Sber выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 40%. Об этом рассказал в интервью интернет-изданию Эксперт Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка.

Рост продаж он связал с запуском новых устройств, например, умных колонок SberBox Time, а также с расширением линейки телевизоров под управлением ОС Салют ТВ. Эта операционная система базируется на российском софте, полностью разработанном в Сбере, поэтому она устойчива к изменениям внешнеэкономических факторов. Кроме того, по словам Афанасьева, сохраняется стабильно высокий интерес к одному из наиболее популярных устройств от Сбера – SberBox. В прошлом году эта умная ТВ-приставка стала лидером продаж в своей категории в сети «М.Видео – Эльдорадо».

«Сейчас, с ростом популярности голосовых помощников и умных устройств в России и мире, ассистенты Салют становятся точкой контакта с более чем 100 млн пользователей различных сервисов Сбера. Очевидно, что для всех компаний важны новые «поверхности», как мы их называем, точки соприкосновения с людьми. И наши технологии позволяют создавать полезные решения, которые делают жизнь пользователей лучше», – отметил Денис Афанасьев.

Сбер представил умную медиаколонку SberBox Time в конце прошлого года. Девайс создан с учетом последних тенденций в области продуктового дизайна и сочетает в себе возможности сразу трех устройств – умной колонки, ТВ-приставки и часов с функцией музыкального будильника. Как и во всей линейке устройств Sber, в SberBox Time живут виртуальные ассистенты семейства Салют.

Напомним также, что в этом году Сбер и «М.Видео – Эльдорадо» выпустили на российский рынок телевизоры под брендом Sber, работающие на операционной системе Салют ТВ с виртуальными ассистентами от Сбера, которые обеспечивают голосовое управление устройством.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 12.07.2022
Путин уточнил написание должности Минниханова в составе Госсовета
0
51
17:00 12.07.2022
Наемников на Украине ждут максимальные сроки заключения в случае их захвата — МО РФ
0
50
16:32 12.07.2022
Швеция признает решающую роль ядерного оружия в подходе НАТО к безопасности — глава МИД
0
99
16:30 12.07.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды
0
96
16:12 12.07.2022
Два беспилотника уничтожены в небе над Энергодаром, еще по двум работают — власти
0
116
16:00 12.07.2022
Прогнозы о наступлении системного кризиса в еврозоне начинают сбываться — Медведев
0
137
15:32 12.07.2022
Минцифры Украины объяснило гражданам, как писать доносы за связи с Россией
0
198
15:12 12.07.2022
Учебные стрельбы ПВО прошли около Крымского моста — мэр Керчи
0
194
15:00 12.07.2022
В Москве выявили 559 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
176
14:32 12.07.2022
Ракетами «Искандер» уничтожены пусковые установки комплекса Harpoon в Одесской области
0
309

Возврат к списку