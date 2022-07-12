Рост продаж умных устройств от Сбера в первом полугодии составил 40%
16:10 12.07.2022
По итогам первого полугодия 2022 года количество проданных устройств Sber выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 40%. Об этом рассказал в интервью интернет-изданию Эксперт Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка.
Рост продаж он связал с запуском новых устройств, например, умных колонок SberBox Time, а также с расширением линейки телевизоров под управлением ОС Салют ТВ. Эта операционная система базируется на российском софте, полностью разработанном в Сбере, поэтому она устойчива к изменениям внешнеэкономических факторов. Кроме того, по словам Афанасьева, сохраняется стабильно высокий интерес к одному из наиболее популярных устройств от Сбера – SberBox. В прошлом году эта умная ТВ-приставка стала лидером продаж в своей категории в сети «М.Видео – Эльдорадо».
«Сейчас, с ростом популярности голосовых помощников и умных устройств в России и мире, ассистенты Салют становятся точкой контакта с более чем 100 млн пользователей различных сервисов Сбера. Очевидно, что для всех компаний важны новые «поверхности», как мы их называем, точки соприкосновения с людьми. И наши технологии позволяют создавать полезные решения, которые делают жизнь пользователей лучше», – отметил Денис Афанасьев.
Сбер представил умную медиаколонку SberBox Time в конце прошлого года. Девайс создан с учетом последних тенденций в области продуктового дизайна и сочетает в себе возможности сразу трех устройств – умной колонки, ТВ-приставки и часов с функцией музыкального будильника. Как и во всей линейке устройств Sber, в SberBox Time живут виртуальные ассистенты семейства Салют.
Напомним также, что в этом году Сбер и «М.Видео – Эльдорадо» выпустили на российский рынок телевизоры под брендом Sber, работающие на операционной системе Салют ТВ с виртуальными ассистентами от Сбера, которые обеспечивают голосовое управление устройством.
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