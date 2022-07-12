Путин уточнил написание должности Минниханова в составе Госсовета
17:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наименование должности руководителя Татарстана Рустама Минниханова в документе о составе Госсовета России изменено с «президента» на «главу» республики. Соответствующие поправки содержатся в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в подписанный в конце 2020 года указ о составе Госсовета.
«Наименование должности Минниханова Р. Н. изложить в следующей редакции: глава Республики Татарстан», — говорится, в частности, в указе.
В конце прошлого года Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, в частности, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово «президент», которое на тот момент сохранялось в Татарстане. Как позднее сообщили ТАСС в Госсовете Татарстана, в настоящее время идет работа по приведению республиканского законодательства в соответствие с нормами федерального закона с учетом обозначенных в нем сроков — не позднее 1 января 2023 года.
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