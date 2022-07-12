Путин ввел в кабмине РФ должность вице-премьера — главы Минпромторга

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11, указав, что один из них является также главой Минпромторга. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. «Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <…> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ», — говорится в указе Путина. Ранее у премьера было 10 заместителей, а глава Минпромторга не был одновременно вице-премьером.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.