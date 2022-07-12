Поляки должны избавиться от стокгольмского синдрома по отношению к Германии — Качиньский

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие жители Польши страдают стокгольмским синдромом по отношению к Германии, от которого следует избавиться. Об этом заявил во вторник во время встречи с избирателями в городе Груец лидер правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Многие поляки страдают тем, что называется стокгольмским синдромом, то есть любовью жертвы к палачу. От этого нужно избавиться. Нужно сделать выводы», — сказал он.

«Германия с нами не рассчиталась», — отметил Качиньский, подчеркнув, что речь идет не только о репарациях. «Здесь речь идет также о моральной компенсации. Германия пытается выдавать себя за моральную империю», — указал он, напомнив, что в Германии после Второй мировой войны не были осуждены сотни тысяч военных преступников, а многие позднее даже стали занимать высокие посты.

По словам Качиньского, всего после войны Германия выплатила компенсации 70 странам. «Например, Мексике, — отметил он. — Даже такие страны, которым они по большому счету ничего не сделали, получили какие-то хотя бы небольшие компенсации». «Италия получила компенсации, а мы нет. Мы этого так не оставим», — заверил он.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в 1 трлн долларов.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.