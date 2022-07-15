0
0
28
НОВОСТИ

«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 10,4%, экспорт — на треть

12:32 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 249,7 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 6,5 месяца упал на 33,1% (на 35,6 млрд куб. м) — до 71,9 млрд куб. м.

Среднесуточный экспорт «Газпрома» в июле снижается почти на четверть к уровню июня — до 200 млн куб. м, следует из данных холдинга. При этом «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:22 15.07.2022
Госкорпорация «Ростех» в рамках подмосковной акции «Доброе дело» отправила гуманитарную помощь на Донбасс
0
58
12:20 15.07.2022
В Москве за сутки зафиксировали 6 смертей из-за ковида, это минимум с 8 апреля 2020 года
0
70
12:15 15.07.2022
Больше всех в России: жениться в ближайший год планируют 8,1% жителей Дербента
0
71
12:12 15.07.2022
Андрей Воробьев: 40% малых и средних предприятий Подмосковья воспользовались льготными кредитами и кредитными каникулами
0
77
12:05 15.07.2022
Вице-премьер Испании призвала подготовиться к возможной нехватке газа в ЕС
0
107
12:00 15.07.2022
В России выявили 4 457 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
113
11:32 15.07.2022
Житель Запорожской области арестован за подготовку теракта
0
161
11:20 15.07.2022
Школьника из Волгограда отправили на принудительное лечение по делу о подготовке теракта
0
182
11:05 15.07.2022
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по уровню потребления американской нефти — Bloomberg
0
184
11:00 15.07.2022
Украина не имеет права осуждать решение КНДР о признании ДНР и ЛНР — МИД КНДР
0
197

Возврат к списку