«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 10,4%, экспорт — на треть
12:32 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 249,7 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 6,5 месяца упал на 33,1% (на 35,6 млрд куб. м) — до 71,9 млрд куб. м.
Среднесуточный экспорт «Газпрома» в июле снижается почти на четверть к уровню июня — до 200 млн куб. м, следует из данных холдинга. При этом «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
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