Из желающих присоединиться к ШОС выстроилась очередь — Лавров
17:12 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередь из стран, желающих вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выстроилась в преддверии саммита организации, который пройдет в Самарканде. Об этом в четверг заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», — сказал он.
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