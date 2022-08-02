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РФ предостерегает партнеров от попыток не выполнить вторую часть сделки по зерну — МИД

14:00 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона предостерегает партнеров от попыток не выполнить вторую часть зерновой сделки, касающейся российского зерна. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Достигнутые в Стамбуле договоренности носят пакетный характер, <…> поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета, [касающегося российского зерна], сделать все для того, чтобы она не была реализована. В противном случае из-за безответственной политики Запада мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна», — указала дипломат.

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