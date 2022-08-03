Андрей Воробьев: Реконструкцию улицы Чистяковой в Одинцовском округе Подмосковья завершим на полгода раньше срока
16:35 03.08.2022
|
Фото Павла Попова
«К концу года завершим реконструкцию улицы Чистяковой - это всего 2 километра полотна, но очень важные. 50 тыс. жителей получат полноценную объездную дорогу, которая позволит напрямую, минуя частный сектор, выезжать на Можайское шоссе и Северный обход Одинцово и экономить порядка 20 минут времени каждый раз. Расширим дорогу до 4 полос. По просьбам жителей обустроим дополнительные тротуары, пешеходные переходы, остановочные павильоны там, где они нужны, - сказал Андрей Воробьёв. - В этом году в нашей программе дорожного ремонта почти 1,5 тыс. километров дорог, и традиционно 35% всего объёма ремонтных работ мы выполняем по наказам жителей».
Дорожники трудятся на участке от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на МКАД. В настоящее время на объекте ведется устройство земляного полотна, ливневой канализации, основания дорожного и нижнего слоя асфальтобетонного покрытий. Также переустраивают сети газоснабжения, связи, водо- и электроснабжения. Работы выполнены на 25-30%.
После завершения работ на улице длиной 1,9 км будет обеспечено 4-полосное движение к новой развязке в мкр. Трехгорка, комфортный выезд из микрорайона в обход жилых домов и на Можайское шоссе. Около 50 тыс. жителей почувствуют положительные изменения. Закончить реконструкцию собираются на 6 месяцев раньше изначально запланированного срока – в ноябре этого года.
В 2022-м в Подмосковье отремонтируют порядка 1,25 тыс. дорог (около 1,5 тыс. км), из них 252 – региональные (почти 900 км) и 959 – муниципальных (565 км), а также 38 дорог к СНТ (26 км) в рамках соглашения с Правительством Москвы.
Уже выполнен ремонт 986 км (67% от годового плана) - 804 дороги, в том числе 121 региональная (585 км), 669 муниципальных (393 км) и 14 дорог к СНТ (8 км).
В этом году весь ремонт региональных дорог осуществляется силами ГБУ Мосавтодор (ранее частично контрактировали подрядчиков).
Впервые при выполнении работ на муниципальных дорогах применяются новые смеси, которые выпускают в Дмитрове, Долгопрудном, Щелкове, Реутове и Солнечногорске. Это покрытие - более прочное и долговечное. Если старый асфальт выдерживал 8 тыс. проездов колеса, то новый – до 20 тыс. Ранее эти смеси использовали при ремонте и реконструкции самых загруженных магистралей: Щелково-Фряново, Волоколамского и Пятницкого шоссе, а также Олимпийского проспекта в Мытищах.
Новости
- 17:12 03.08.2022
- Финская таможня изымает у россиян дроны как товары «двойного назначения» — ТВ
- 17:00 03.08.2022
- Не менее 27 истребителей Китая зашли в зону ПВО Тайваня — данные Тайбэя
- 16:32 03.08.2022
- Зеленский предложил легализовать на Украине однополые браки
- 16:27 03.08.2022
- Эксперт Минцифры назвал онлайн-голосование конкурентным преимуществом Москвы в сфере IT
- 16:12 03.08.2022
- Годовая инфляция в Турции приблизилась к 80%
- 16:00 03.08.2022
- Украина препятствует поставкам газа РФ в Европу под надуманным предлогом — Песков
- 15:32 03.08.2022
- Украина отзывает своих военнослужащих из Косова
- 15:12 03.08.2022
- Правовой статус Херсонщины определяется ее нахождением под контролем РФ — глава ВГА
- 15:00 03.08.2022
- Украина называет РФ агрессором, а сама принимает у нее деньги за транзит газа — Песков
- 14:32 03.08.2022
- Шрёдер спрашивал Путина, можно ли включить «Северный поток — 2» при необходимости — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать