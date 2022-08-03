Андрей Воробьев: Реконструкцию улицы Чистяковой в Одинцовском округе Подмосковья завершим на полгода раньше срока

16:35

Фото Павла Попова



Губернатор Московской областипроверил ход работ по реконструкции ул. Чистяковой, которая ведется в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 гг.

«К концу года завершим реконструкцию улицы Чистяковой - это всего 2 километра полотна, но очень важные. 50 тыс. жителей получат полноценную объездную дорогу, которая позволит напрямую, минуя частный сектор, выезжать на Можайское шоссе и Северный обход Одинцово и экономить порядка 20 минут времени каждый раз. Расширим дорогу до 4 полос. По просьбам жителей обустроим дополнительные тротуары, пешеходные переходы, остановочные павильоны там, где они нужны, - сказал Андрей Воробьёв. - В этом году в нашей программе дорожного ремонта почти 1,5 тыс. километров дорог, и традиционно 35% всего объёма ремонтных работ мы выполняем по наказам жителей».

Дорожники трудятся на участке от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на МКАД. В настоящее время на объекте ведется устройство земляного полотна, ливневой канализации, основания дорожного и нижнего слоя асфальтобетонного покрытий. Также переустраивают сети газоснабжения, связи, водо- и электроснабжения. Работы выполнены на 25-30%.

После завершения работ на улице длиной 1,9 км будет обеспечено 4-полосное движение к новой развязке в мкр. Трехгорка, комфортный выезд из микрорайона в обход жилых домов и на Можайское шоссе. Около 50 тыс. жителей почувствуют положительные изменения. Закончить реконструкцию собираются на 6 месяцев раньше изначально запланированного срока – в ноябре этого года.

В 2022-м в Подмосковье отремонтируют порядка 1,25 тыс. дорог (около 1,5 тыс. км), из них 252 – региональные (почти 900 км) и 959 – муниципальных (565 км), а также 38 дорог к СНТ (26 км) в рамках соглашения с Правительством Москвы.

Уже выполнен ремонт 986 км (67% от годового плана) - 804 дороги, в том числе 121 региональная (585 км), 669 муниципальных (393 км) и 14 дорог к СНТ (8 км).

В этом году весь ремонт региональных дорог осуществляется силами ГБУ Мосавтодор (ранее частично контрактировали подрядчиков).

Впервые при выполнении работ на муниципальных дорогах применяются новые смеси, которые выпускают в Дмитрове, Долгопрудном, Щелкове, Реутове и Солнечногорске. Это покрытие - более прочное и долговечное. Если старый асфальт выдерживал 8 тыс. проездов колеса, то новый – до 20 тыс. Ранее эти смеси использовали при ремонте и реконструкции самых загруженных магистралей: Щелково-Фряново, Волоколамского и Пятницкого шоссе, а также Олимпийского проспекта в Мытищах.